Συναγερμός στα Φαλάσαρνα: Νεκρός, γυμνός άνδρας εντοπίστηκε σε σπηλιά

Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Φαλάσαρνα ο εντοπισμός σορού άνδρα μέσα σε σπηλιά της παραλιακής περιοχής. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος είναι πρόσφατος, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

16 Απρ. 2026 14:02
Pelop News

Σορός άνδρα βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε σπηλιά στην παραλιακή περιοχή των Φαλασάρνων, στα Χανιά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από τα τοπικά μέσα, ο θάνατος του άνδρα φαίνεται να είναι πρόσφατος, καθώς η σορός δεν βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Το στοιχείο αυτό οδηγεί τις Αρχές στο να εξετάζουν με προσοχή το χρονικό πλαίσιο του περιστατικού και τα δεδομένα γύρω από τον εντοπισμό του.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο γεγονός ότι ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς ρούχα μέσα στο σπήλαιο. Παρότι το εύρημα αυτό προσθέτει ερωτήματα στην υπόθεση, τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές δεν δείχνουν, μέχρι στιγμής, ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η εικόνα της υπόθεσης παραμένει ακόμη ανοιχτή, καθώς αναμένονται οι πρώτες επίσημες εκτιμήσεις από τους αστυνομικούς που μεταβαίνουν στην περιοχή, αλλά και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη μεταφορά και την ιατροδικαστική εξέταση της σορού.

