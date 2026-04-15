Συναγερμός στη Booking.com: Χάκερς έκλεψαν προσωπικά δεδομένα πελατών, τι πρέπει να κάνετε

15 Απρ. 2026 16:45
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει στη μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κρατήσεων παγκοσμίως. Η Booking.com επιβεβαίωσε ότι υπέστη παραβίαση δεδομένων, με αποτέλεσμα χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία χιλιάδων πελατών της.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιτιθέμενοι απέκτησαν ονόματα, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου και πλήρεις πληροφορίες κρατήσεων – τόσο παλαιότερων όσο και τρεχουσών. Αν και η Booking.com διαβεβαιώνει ότι δεν διαρρεύτηκαν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικοί λογαριασμοί, το υλικό που βρέθηκε στα χέρια των χάκερ είναι αρκετό για να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο.

Η πλατφόρμα έχει ήδη ξεκινήσει να στέλνει προειδοποιητικά emails στους επηρεαζόμενους χρήστες, ενώ έχει αλλάξει τα PIN κρατήσεων για μεγαλύτερη ασφάλεια. Στα μηνύματά της αναφέρει ότι εντόπισε «ύποπτη δραστηριότητα» και έλαβε άμεσα μέτρα.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η διαρροή αυτή δίνει τη δυνατότητα στους απατεώνες να εξαπολύσουν στοχευμένες επιθέσεις phishing, γνωστές ως «reservation hijacks». Οι δράστες πλέον μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες προσποιούμενοι ότι είναι το ξενοδοχείο ή το κατάλυμα, χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία όπως ημερομηνίες διαμονής, όνομα ξενοδοχείου και προσωπικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο τα μηνύματά τους φαίνονται πολύ πιο πιστευτά, με αποτέλεσμα να ζητούν επιπλέον χρήματα ή στοιχεία πληρωμής με διάφορα προσχήματα.

Η Booking.com τονίζει επανειλημμένα ότι ποτέ δεν θα ζητήσει από τους πελάτες της να στείλουν στοιχεία κάρτας μέσω email, τηλεφώνου, WhatsApp ή SMS, ούτε να κάνουν τραπεζική μεταφορά εκτός των όρων της αρχικής κράτησης.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό σε μια σειρά απατών που σχετίζονται με την πλατφόρμα τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των χρηστών που επηρεάστηκαν ούτε τις χώρες που πλήττονται.

