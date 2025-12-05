Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πάνω από βάση με πυρηνικά υποβρύχια στο Μπρεστ

Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία, καθώς πέντε drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τη στρατιωτική βάση του Ιλ Λονγκ στην πόλη Μπρεστ, μία από τις πλέον ευαίσθητες εγκαταστάσεις των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τη γαλλική χωροφυλακή, η βάση φιλοξενεί τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων που αποτελούν τον πυλώνα της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής, με τουλάχιστον ένα να βρίσκεται μόνιμα σε αποστολή.

Η προστασία της στρατηγικής βάσης ανατίθεται σε δύναμη 120 ναυτοφυλάκων της χωροφυλακής και πεζοναυτών του γαλλικού ναυτικού. Τα συστήματα ασφαλείας εντόπισαν τα πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη χθες το βράδυ, ενεργοποιώντας άμεσα το σύστημα αντιμετώπισης drones. Το τάγμα των πεζοναυτών που έχει την ευθύνη για την άμυνα της εγκατάστασης προχώρησε σε ρίψεις κατά των drones.

Οι γαλλικές αρχές τονίζουν ότι η περιοχή αποτελεί αυστηρά απαγορευμένη ζώνη για πτήσεις κάθε είδους, ωστόσο τα περιστατικά δεν είναι πρωτοφανή. Τη νύχτα της 17ης προς την 18η Νοεμβρίου είχε εντοπιστεί ακόμη ένα drone πάνω από τη χερσόνησο του Κροζόν, αν και όχι ακριβώς πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση.

Το τελευταίο διάστημα, παρόμοια περιστατικά έχουν πολλαπλασιαστεί σε αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές σε χώρες της βόρειας Ευρώπης. Οι υπηρεσίες ασφαλείας, παρά το ότι δεν υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα, στρέφουν συστηματικά τις υποψίες τους προς τη Μόσχα, λόγω της έντασης και του υβριδικού χαρακτήρα των ενεργειών που αποδίδονται στη ρωσική πλευρά.

Οι έρευνες για το νέο περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις γαλλικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τον στόχο της επιχείρησης drone πάνω από μία από τις πιο κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



