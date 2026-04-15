Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση 14χρονου ΦΩΤΟ

Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση του 14χρονου Φαντλ Γιαακούμπ από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

15 Απρ. 2026 18:03
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση του 14χρονου Φαντλ Γιαακούμπ (Fadl Yaakoub), συριακής καταγωγής.

Ο ανήλικος αγνοείται από τις 9:30 το βράδυ της Τετάρτης 8 Απριλίου 2026, όταν εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο 14χρονος έχει ύψος 1,55 μ., βάρος 75 κιλά, μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

