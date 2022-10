Συναγερμός στη Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι έξω από το Παλάτι του Γουέστμινστερ

Συναγερμός σήμανε έξω από το Παλάτι του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο σήμερα το μεσημέρι, όταν ένοπλοι αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έριξαν στο έδαφος και ακινητοποίησαν έναν άνδρα που κουβαλούσε μαχαίρι.

Όπως μεταδίδει η Express, επικαλούμενη και δημοσιογράφο του BBC που ανέβασε βίντεο από το περιστατικό στο Twitter, φαίνονται οι αστυνομικοί να περικυκλώνουν και να ακινητοποιούν τον άνδρα έξω από το Γουέστμινστερ.

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα με μαχαίρι δίπλα στα κτήρια του κοινοβουλίου», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος του BBC, Σαμ Φράνσις, ανεβάζοντας βίντεο από τη σύλληψη.

«Οι ένοπλοι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον άνδρα με τέιζερ. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή αντικειμένου και έχει τεθεί υπό κράτηση», συμπληρώνει ο Βρετανός δημοσιογράφος, ο οποίος τονίζει ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Met Police have arrested a man with a knife next to the Houses of Parliament pic.twitter.com/0GyKNT69F1

— Sam Francis (@DavidSamFrancis) October 21, 2022