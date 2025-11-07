Συναγερμός στην Κεφαλονιά, κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα με 121 ζώα

“Συναγερμός” στην Κεφαλονιά μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κοκύλια της κοινότητας Κοκολάτων, Δήμου Αργοστολίου.

Την ανακοίνωση έκανε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων που επιβεβαιώθηκαν την Τετάρτη 05.11.2025 στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά.

Στην κτηνοτροφική μονάδα υπάρχουν 121 πρόβατα με τις αρχές να τίθενται σε συναγερμό για να αποφύγουν την εξάπλωση της νόσου στην Κεφαλονιά, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία στις 2 Νοεμβρίου 2025, αναφέροντας ότι τα αρχικά συμπτώματα είχαν εμφανιστεί στα ζώα στις αρχές Οκτωβρίου και ήταν αναπνευστικά. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε πως πέντε πρόβατα παρουσίαζαν σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις, ενώ δεκατέσσερα (14) είχαν ήδη πεθάνει.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης, τα νεκρά ζώα είχαν ταφεί ή απορριφθεί σε άνυδρο πηγάδι μέσα στην μονάδα, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες ταφής, γεγονός που συνιστά παράβαση του άρθρου 285 Ποινικού Κώδικα («Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών»). Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας και έχει διαταχθεί προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου.

Παράλληλα, με εντολή της Εισαγγελίας, διενεργούνται αυτοψίες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και πρόληψης της διασποράς, ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία της νόσου σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



