Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην Πάτρα, καθώς γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Το περιστατικό εξελίσσεται στην οδό Ιωσήφ Μάγερ, στο στενό που οδηγεί προς την Αγίου Διονυσίου.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ έχουν κληθεί και ψυχολόγοι για τη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται αντιμέτωπη με έξωση από την κατοικία της.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί προληπτικά, ενώ οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να ηρεμήσουν τη γυναίκα και να αποτρέψουν οποιονδήποτε κίνδυνο για τη ζωή της. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες.

