Συναγερμός στην Πολεοδομία στην Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στην οδό Σωκράτους, στο κτίριο της Πολεοδομίας, όπου άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από την ταράτσα.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στις Αρχές, στην οδό Σωκράτους 57, στο κέντρο της Αθήνα, όπου στεγάζεται το κτίριο της Πολεοδομίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας βρίσκεται στην ταράτσα του κτιρίου και απειλεί να πέσει στο κενό. Όπως αναφέρεται, κρέμεται από τα κάγκελα σε ύψος που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε πέμπτο όροφο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία και της Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση διαχείρισης του περιστατικού.
Οι Αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένων ενεργειών για την ασφαλή έκβαση της υπόθεσης, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News