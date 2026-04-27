Συναγερμός στο κέντρο της Πάτρας: Αναφορές για φωτιά στην Κορίνθου

Έντονη κινητικότητα της Πυροσβεστικής – Σε εξέλιξη έρευνες για την εστία του περιστατικού

27 Απρ. 2026 13:33
Pelop News

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στο κέντρο της Πάτρας. Μετά από έρευνα των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι ο καπνός που φαινόταν να βγαίνει από διαμέρισμα 4ου ορόφου, τελικά προερχόταν από μια γλάστρα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, μετά από αναφορές για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Αράτου. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή βρίσκονται ήδη τρία πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ένα υπηρεσιακό τζιπ, ενώ οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να εντοπίσουν την ακριβή εστία της φωτιάς.

Η παρουσία των δυνάμεων έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και τους περαστικούς, με την κινητικότητα στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για ενεργό μέτωπο φωτιάς ή για περιστατικό καπνού από άλλη αιτία.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν υπάρχουν έως τώρα αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:38 Εκτός κινδύνου η 13χρονη από το Χαϊδάρι μετά την πτώση από σχολείο
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
