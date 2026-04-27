Συναγερμός στο κέντρο της Πάτρας: Αναφορές για φωτιά στην Κορίνθου

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στο κέντρο της Πάτρας. Μετά από έρευνα των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι ο καπνός που φαινόταν να βγαίνει από διαμέρισμα 4ου ορόφου, τελικά προερχόταν από μια γλάστρα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, μετά από αναφορές για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Αράτου. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή βρίσκονται ήδη τρία πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ένα υπηρεσιακό τζιπ, ενώ οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να εντοπίσουν την ακριβή εστία της φωτιάς.

Η παρουσία των δυνάμεων έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και τους περαστικούς, με την κινητικότητα στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για ενεργό μέτωπο φωτιάς ή για περιστατικό καπνού από άλλη αιτία.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν υπάρχουν έως τώρα αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

