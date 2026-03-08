Συναγερμός στο νότιο Λίβανο: Προειδοποίηση εκκένωσης νοτίως του ποταμού Λιτάνι

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 νέα προειδοποίηση εκκένωσης, καλώντας όλους τους κατοίκους που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Λιτάνι στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν άμεσα από τις εστίες τους.

Ο ποταμός Λιτάνι αποτελεί παραδοσιακά τη βόρεια «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει το Ισραήλ για τη ζώνη επιχειρήσεων του Λιβάνου, με βάση τις προηγούμενες συμφωνίες και τις δηλώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης μετά την έναρξη των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή, με συνεχείς ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, βομβαρδισμούς σε χωριά του νότιου Λιβάνου και πυραυλικές επιθέσεις προς το βόρειο Ισραήλ.

