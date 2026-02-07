Συναγερμός στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από απειλή για βόμβα – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ ΝΕΟΤΕΡΑ

Αναστάτωση προκάλεσε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα γύρω από την απειλή.

Συναγερμός στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από απειλή για βόμβα – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ ΝΕΟΤΕΡΑ
07 Φεβ. 2026 20:31
Pelop News

Νεότερη ενημέρωση: Όπως αποδείχτηκε δεν υπήρχε βόμβα και το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Πρώτη ενημέρωση: Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (07.02.2026), έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου που υποστήριξε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Η κλήση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 19:00 στη γραμματεία του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, με τον άνδρα που τηλεφώνησε να κάνει λόγο για εκρηκτικό μηχανισμό χωρίς ωστόσο να δώσει χρονικό περιθώριο ή άλλες διευκρινίσεις.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, οι οποίες προχώρησαν στους προβλεπόμενους ελέγχους, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν αποφασίστηκε εκκένωση του κτιρίου.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με αυξημένη προσοχή, εξετάζοντας την αξιοπιστία της απειλής αλλά και τα στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό του ατόμου που προχώρησε στο τηλεφώνημα.

