Συναγερμός στον ΕΦΚΑ στην Ομόνοια: 65χρονος εισέβαλε με στυλιάρι και μαχαίρι

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς, στην Ομόνοια, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας στυλιάρι και άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους. Η αστυνομία επενέβη άμεσα και προχώρησε στη σύλληψή του.

09 Μαρ. 2026 13:41
Έντονη αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς, στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν ένας 65χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο και άρχισε να απειλεί εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:40, όταν ο 65χρονος, αλβανικής καταγωγής, μπήκε στα γραφεία του οργανισμού κρατώντας στυλιάρι και προκάλεσε αναστάτωση, απειλώντας τους υπαλλήλους που βρίσκονταν στο σημείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 65χρονος είχε στην κατοχή του και ένα κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων καθώς και για διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

