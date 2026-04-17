Συναγερμός στον Έβρο: Κρούσμα αφθώδους πυρετού 90 χιλιόμετρα από τους Κήπους – Έκτακτα μέτρα στα σύνορα

Σήμα αυξημένης ετοιμότητας έχει δοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την επιβεβαίωση εστίας αφθώδους πυρετού στην περιοχή Malkara της Τουρκίας, περίπου 90 χιλιόμετρα από το τελωνείο των Κήπων στον Έβρο. Η εγγύτητα του κρούσματος στα ελληνικά σύνορα έχει ενεργοποιήσει άμεσα τους μηχανισμούς πρόληψης, καθώς πρόκειται για νόσημα εξαιρετικά μεταδοτικό στα παραγωγικά ζώα και ιδιαίτερα επικίνδυνο για την κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κοπάδι στο οποίο εντοπίστηκε το κρούσμα στην τουρκική πλευρά έχει ήδη θανατωθεί, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα καραντίνας σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων. Την ίδια ώρα, στην ελληνική πλευρά το βάρος πέφτει στην πρόληψη και στην αποτροπή οποιασδήποτε εισόδου του ιού μέσω ζώων, ζωικών προϊόντων ή μεταφορικών μέσων που περνούν από τα σύνορα.

Στο επιχειρησιακό πεδίο, αυστηροί έλεγχοι εφαρμόζονται στα βασικά σημεία εισόδου από την Τουρκία, με ιδιαίτερη έμφαση στους Κήπους, τις Καστανιές και τη διάβαση του Ορμενίου. Παράλληλα, έχει ενισχυθεί η επιτήρηση στις μετακινήσεις και στις κτηνοτροφικές μονάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης έχει δηλώσει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον συντονισμό των μέτρων. Το μήνυμα από το υπουργείο είναι ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι η συνεργασία κεντρικής διοίκησης και τοπικών αρχών θεωρείται κρίσιμη για να μην υπάρξει διασπορά.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος καθώς το υπουργείο έχει ήδη εκδώσει σχετικές οδηγίες και μέτρα για περιστατικά αφθώδους πυρετού κοντά στα σύνορα, ενώ στη δημόσια συζήτηση παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα των επιπτώσεων που έχει ήδη προκαλέσει η νόσος στην κτηνοτροφία της Λέσβου. Εκεί, πάντως, η συζήτηση αφορά κυρίως τις οικονομικές και παραγωγικές συνέπειες, καθώς ο αφθώδης πυρετός είναι ζωονόσος που πλήττει την κτηνοτροφία.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την αποτελεσματικότητα της επιτήρησης, με τις ελληνικές αρχές να επιχειρούν να κλείσουν κάθε πιθανό παράθυρο εισόδου του ιού στη χώρα. Για τον πρωτογενή τομέα, το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς μια ενδεχόμενη διασπορά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην κτηνοτροφική παραγωγή και στο εμπόριο ζωικών προϊόντων.

