Συναγερμός στον Λευκό Οικο, βαν μπούκαρε στην περίμετρο ασφαλείας

Η Ουάσινγκτον, εδώ και μέρες, έχει τεθεί σε κατάσταση ενισχυμένης ασφαλείας, λόγω του πολέμου στο Ιράν

11 Μαρ. 2026 17:44
Pelop News

«Συναγερμός» σήμανε σήμερα (11/03) στον Λευκό Οίκο μετά από σύγκρουση ενός βαν σε πύλη της περιμέτρου ασφαλείας.

Ο οδηγός του βαν πέρασε τα φράγματα ασφαλείας σε μια διασταύρωση πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε κανείς.

«Ο οδηγός συνελήφθη και ανακρίνεται» ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ομάδες πυροτεχνουργών επιθεώρησαν το όχημα και διαβεβαίωσαν ότι δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Οι γύρω δρόμοι, που είχαν κλείσει προσωρινά, δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Αλλωστε, η  Ουάσινγκτον έχει τεθεί σε κατάσταση ενισχυμένης ασφαλείας, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

