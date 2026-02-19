Συναγερμός στον Παρνασσό: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν!

Άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους

Συναγερμός στον Παρνασσό: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν!
19 Φεβ. 2026 21:30
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα (19/2/2026) στον Παρνασσό, αφού δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της ομίχλης και έχουν χαθεί.

Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, συνεχίζονται τα ισχυρά φαινόμενα

Οι δύο ορειβάτες στον Παρνασσό, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους, αφού έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές που προσπαθούν να τους εντοπίσουν.

Οι ορειβάτες φαίνεται ότι χάθηκαν στην τοποθεσία Γεροντόβραχος καθώς αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης.

Σύμφωνα με το lamiareport, τα δύο άτομα είναι ηλικίας 47 και 44 ετών και αναζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18:50 και αφού στάθηκε αδύνατο να βρουν μονοπάτι γυρισμού.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους, έχουν κινητοποιηθεί άνδρες της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα), της Π.Υ. Λιβαδειάς, με συνολικά 13 άτομα, καθώς και τρεις εθελοντικές οργανώσεις με 16 άτομα, που γνωρίζουν την περιοχή ως το παλιό χιονοδρομικό κέντρο και το καταφύγιο Δέφνερ.

Το βουνό στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πλούσιο χιόνι και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες ειδικά όταν πέσει ο ήλιος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Ο Μαντζούκας αφήνει το NCAA για λόγους υγείας!
22:57 Ρόδος: Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στο νησί
22:47 «Όταν με το καλό γίνει ο γάμος της Δέσποινας και του Βασίλη, πιστεύω να είμαι κουμπάρος», αποκαλυπτικός ο Μανώλης Κονταρός
22:37 Ελεύθερη, αλλά με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε για βιασμό του ανήλικου γιου της οικιακής βοηθού
22:36 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:29 Δυτική Αχαΐα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, επιχείρησαν 20 άνδρες με 7 οχήματα
22:19 «Έξω οι δυνάμεις καταστολής απ’ τα νοσοκομεία»! Η ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας
22:17 Πρεστιάνι: Κίνδυνος για τιμωρία τουλάχιστον 10 αγωνιστικών εάν κριθεί ένοχος, ο Βινίσους έχει δεχτεί 26 ρατσιστικές επιθέσεις σε 5 χρόνια
22:11 Παρνασσός: Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στο βουνό
22:00 Σοκαρισμένος, αλλά ελεύθερος ο πρίγκιπας Άντριου, ΦΩΤΟ
21:51 Ο Παναθηναϊκός πιστός στο ραντεβού με τον Ολυμπιακό
21:41 Η Αστυνομία για το παράνομο στοίχημα στην Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν 43, πάνω από 1.500.000 ευρώ τα κέρδη, 500 κάρτες SIM, 200 κινητά, ΦΩΤΟ
21:30 Συναγερμός στον Παρνασσό: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν!
21:20 Δυτική Αχαΐα: Πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
21:10 Μεγάλο σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα! ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μία φωτογραφία στο Μόναχο
20:49 Νέα δεδομένα από Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, μεγάλη αύξηση της «γκρίζας ζώνης», πτώση για Καρυστιανού, Τσίπρα
20:43 Τρομερό, κατασχέθηκε υποβρύχιο που μετέφερε τέσσερις τόνους κοκαΐνης! ΦΩΤΟ
20:32 Πέθανε ο θρυλικός προπονητής Σεπ Πιόντεκ
20:21 Αποκάλυψη Reuters: Απαισιόδοξες οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ