Συναγερμός τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα, στο νοσοκομείο δύο άτομα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν πλήρως.

Δύο άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς (κυρίως από εισπνοή καπνού) και διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Το διαμέρισμα υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξε επέκταση της φωτιάς σε άλλους ορόφους ή διαμερίσματα.

Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



