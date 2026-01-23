Συναντήσεις για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη Δυτική Ελλάδα

Οι Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κ. Χαράλαμπο Μπονάνο, τον κ. Δημήτρη Κατσαρό, Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την Αντιπεριφερειάρχη  Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Π.Δ.Ε., Γεωργία Ντάτσικα και την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Ε., κα Άννα Μαστοράκου.

Σειρά ουσιαστικών και εποικοδομητικών συναντήσεων πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, κ. Αντώνης Χαροκόπος, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Βασιλική Παναγοπούλου, Γενική Γραμματέας, κ. Γεράσιμος Παπαστεφανάτος, Ταμίας, κα Ουλιάνα Ιβάντσικ, Οργανωτική Γραμματέας, κα Χριστίνα Μπίκου, Αν. Ταμίας και κ. Νεκτάριος Βαρελάς, μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής..

Βασικός στόχος ήταν η ανάδειξη και συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας για μελλοντικές δράσεις. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν στο επίκεντρο, ζητήματα προσβασιμότητας, κοινωνικής ένταξης, καθημερινής εξυπηρέτησης, υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, στήριξης Κ.Δ.Η.Φ. και Σ.Υ.Δ. για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και αυτισμό, αποϊδρυματοποίησης και ανεξάρτητης διαβίωσης. Πρόκειται για θέματα που σχετίζονται με τα πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος σε πανελλαδικό επίπεδο Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συζήτηση σχετικά με τα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) ενώ έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας κατέθεσαν τεκμηριωμένα τις θέσεις, τις προτάσεις και τις επισημάνσεις τους για τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους αναδεικνύοντας την ανάγκη για σταθερό και ουσιαστικό διάλογο με τους θεσμικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας της Ομοσπονδίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο διοργάνωσης φεστιβάλ, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής τους σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό κλίμα, με κοινή διάθεση για ανοιχτή συζήτηση, συνεργασία και αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Όπως τόνισε ο κ. Χαροκόπος, η συλλογική προσπάθεια και η συνέργεια φορέων και πολιτών αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Η Ομοσπονδία συνεχίζει με συνέπεια τις πρωτοβουλίες διαλόγου και συνεργασίας, με στόχο μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι πολίτες έχουν ίσες ευκαιρίες και φωνή.

