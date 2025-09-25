Συναντήσεις με διεθνείς ηγέτες και ομιλία στον ΟΗΕ για Μητσοτάκη

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Νέα Υόρκη.

 

 

 

25 Σεπ. 2025 9:08
Pelop News

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα  Πέμπτη 25/09/2025, με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Al-Khalid Al-Sabah, τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Al Jaber, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC), Ρόλαντ Λόντερ και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις.

Την Παρασκευή, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Στις 11.00 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στις 11.45 ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

 
