Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Ο δήμαρχος ζητά χαμηλότερες χρεώσεις

Με επίκεντρο τις χρεώσεις των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, συναντήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος με τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Ολύμπιας Οδού», Παναγιώτη Παπανικόλα.

Το βασικό αντικείμενο ήταν οι χρεώσεις διοδίων στον νέο αυτοκινητόδρομο, ένα θέμα που έχει θέσει από την αρχή ο δήμαρχος.

Ο κ. Αλεξόπουλος μετά από σειρά επαφών που είχαν προηγηθεί ζήτησε τη συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της διαχειρίστριας εταιρείας του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου, προκειμένου να ενημερωθεί για τις χρεώσεις των διοδίων, οι οποίες είναι αρκετά υψηλές, καθιστώντας μη λειτουργικό τον δρόμο από τους κατοίκους και εργαζόμενους της Δυτικής Αχαΐας.

Ο κ. Παπανικόλας διαβεβαίωσε τον δήμαρχο πως είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που χρησιμοποιούν τον νέο αυτοκινητόδρομο καθημερινά για τις μετακινήσεις τους να έχουν πολύ χαμηλές χρεώσεις.

ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ο αρχικός στόχος είναι η έναρξη τελετουργίας για τη χιλιομετρική χρέωση να γίνει τέλος Φεβρουαρίου, ωστόσο η ενημέρωση της εφημερίδας «Πελοπόννησος» είναι ότι την επομένη εβδομάδα αναμένεται να «κλειδώσει» η ακριβής ημερομηνία.

Ο κ. Παπανικόλας έκανε γνωστό ότι προς αυτή την κατεύθυνση ο κόμβος της Κάτω Αχαΐας είναι ο πρώτος που απέκτησε τις ειδικές πύλες για να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή η χιλιομετρική χρέωση.

Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος δυτικής Αχαΐας, έγινε δεκτό το αίτημα του δημάρχου να υπάρξουν επιπρόσθετες εκπτώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινητόδρομου και τον αριθμό των διελεύσεων.

Πάντως, ο δήμαρχος εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός πως εντός των ορίων του Δήμου τοποθετήθηκε σταθμός διοδίων, ωστόσο, ο σχεδιασμός είχε προηγηθεί αρκετά χρόνια πριν και ήταν αδύνατον να τροποποιηθεί.

Αυτό που σχολιάζουν πολλοί είναι ότι η πινακίδα που έχει μπει πριν από τα διόδια των Καμινιών, δείχνει ότι για να βρεθεί κάποιος στον Αλισσό θα πρέπει να περάσει τα διόδια -άρα και να καταβάλει το αντίτιμο- και να διανύσει 20 χιλιόμετρα ώστε να βγει έξω από τον κόμβο που βρίσκεται μετά την Κάτω Αχαΐα. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οδηγούς που κινούνται συχνά στα χωριά της Δυτικής Αχαΐας, καθώς από την έξοδα των Βραχνεΐκων ο Αλισσός είναι πιο κοντά και, το σημαντικότερο, δεν καταβάλλει το ύψος των διοδίων.

