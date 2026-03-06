Συνάντηση Έλληνα πρέσβη με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας στην Άγκυρα

Συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη, και τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Αλί Οζέλ, με βασικό αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης του Έλληνα πρέσβη στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια των επαφών συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο υφυπουργός μας, Αλί Οζέλ, δέχτηκε τον πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα διμερών σχέσεων, συνεργασίας και περιφερειακών εξελίξεων».

