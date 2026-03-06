Συνάντηση Έλληνα πρέσβη με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας στην Άγκυρα

Στο επίκεντρο των διμερών σχέσεων και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκε η συνάντηση του πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας στο τουρκικό ΥΠΕΞ.

Συνάντηση Έλληνα πρέσβη με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας στην Άγκυρα
06 Μαρ. 2026 14:24
Pelop News

Συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη, και τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Αλί Οζέλ, με βασικό αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης του Έλληνα πρέσβη στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια των επαφών συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο υφυπουργός μας, Αλί Οζέλ, δέχτηκε τον πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρο Μπιζάκη, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα διμερών σχέσεων, συνεργασίας και περιφερειακών εξελίξεων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ