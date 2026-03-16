Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Ντάτσικα

Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Ντάτσικα
16 Μαρ. 2026 20:10
Pelop News

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνάντηση εργασίας της αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργίας Ντάτσικα, με τους συνεργάτες της, τη Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας, Έλλη Μπέτση και τον Προϊστάμενο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εμμανουήλ Σουρή, σε καθορισμένο ραντεβού με τον Κωνσταντίνο Γλούμη-Ατσαλάκη, Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Αντιπεριφερειάρχης ανέπτυξε τις ανάγκες που καταγράφονται στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δομές κοινωνικής φροντίδας, με στόχο την αναζήτηση λύσεων και τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο Γενικός Γραμματέας άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για την αντιμετώπισή τους, και διαβεβαίωσε ότι θα εξεταστούν διεξοδικά με στόχο την προώθηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, ενώ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν και δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση μιας αγαστής συνεργασίας προς όφελος της ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής και της στήριξης των πολιτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ