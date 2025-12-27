Συνάντηση-κλειδί Τραμπ–Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο: Στο τραπέζι το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

Στην έπαυλη Μαρ-α-Λάγκο αναμένεται να συναντηθούν την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων γύρω από το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση θεωρείται σαφής ένδειξη ότι οι συνομιλίες έχουν εισέλθει στην τελική τους φάση, καθώς ο Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι θα δεχόταν συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο μόνο εφόσον εκτιμούσε ότι η συμφωνία βρίσκεται «σε απόσταση αναπνοής».

«Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας ότι το ραντεβού πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ούμεροφ. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και ουκρανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Εντατική προεργασία στη Φλόριντα

Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο έρχεται μετά από έναν πυκνό κύκλο παρασκηνιακών επαφών στη Φλόριντα, όπου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σύμβουλοι του Τραμπ, όπως οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, συναντήθηκαν με ανώτατους διαπραγματευτές τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «θετικές και εποικοδομητικές», σημειώνοντας ότι «τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταγραφεί μεγαλύτερη πρόοδος απ’ ό,τι ολόκληρο τον τελευταίο χρόνο».

Οι επαφές συνεχίστηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, με τον Ζελένσκι να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους αμερικανούς μεσολαβητές. Παράλληλα, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε συνομιλίες με αμερικανούς αξιωματούχους.

Εγγυήσεις ασφαλείας και το αγκάθι των εδαφών

Σύμφωνα με αμερικανικές και ουκρανικές πηγές, μεγάλο μέρος των βασικών παραμέτρων της συμφωνίας έχει ήδη συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο από τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει την αποστολή στη Γερουσία συμφωνίας εγγυήσεων βασισμένης στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ζήτημα των εδαφών, με τη Ρωσία να επιμένει στον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, ενώ το Κίεβο ζητά αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τη σημερινή γραμμή ελέγχου και δημοψήφισμα για οποιαδήποτε παραχώρηση.

Πόλεμος και διπλωματία ταυτόχρονα

Την ίδια ώρα, περίπου το ένα τρίτο του Κιέβου παραμένει χωρίς θέρμανση, μετά από μαζική νυχτερινή ρωσική επίθεση με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, που έπληξαν ενεργειακές υποδομές εν μέσω παγετού.

«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις», τόνισε ο Ζελένσκι, καλώντας ΗΠΑ και Ευρώπη να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα, λίγο πριν την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

