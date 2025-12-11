Συνάντηση με τους εκπροσώπους του κλάδου της εστίασης από όλη την Ελλάδα είχε ο Γρηγόρης Δημητριάδης

Συνάντηση με τους εκπροσώπους του κλάδου της εστίασης από όλη την Ελλάδα είχε ο Γρηγόρης Δημητριάδης
11 Δεκ. 2025 14:43
Pelop News

Όπως κάνει πάντα τον παλμό της κοινωνίας και τον παλμό της περιφέρειας φροντίζει να ενστερνίζεται ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Κι αυτή του η ικανότητα να συνομιλεί και να κρατά ανοιχτές τις διόδους επικοινωνίας με τις επαγγελματικές τάξεις, τον κάνει να έχει τόσο μεγάλη απήχηση στον απλό κόσμο, κάτι που σημειωτέον αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες ενδοπαραταξιακές διαιδκασίες της ΝΔ.

Ο ίδιος επιλέγει να ακούει τα προβλήματα στην πηγή τους και να συζητά με όλους τους κλάδους που αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα. Έτσι η συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδου της εστίασης από όλη την Ελλάδα ήταν σημαντική.

Σε ανάρτησή του μάλιστα αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος και που είναι πολλές όπως τόνισε. Στη Χαλκίδα και στην συνάντηση των Συλλόγων Εστίασης από όλη την Ελλάδα, είχε μια ανοιχτή κουβέντα με τους εκπροσώπους τους για τα θέματα που υπάρχουν και κατέγραψε τις ανάγκες και τις αγωνίες προκειμένου αυτές να μεταφερθούν όπως πρέπει στην κατεύθυνση της διεκδίκησης κεντρικών λύσεων.

