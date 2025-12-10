Συνάντηση Μητσοτάκη – Attaf στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο οι ελληνοαλγερινές σχέσεις και οι εξελίξεις στη Μεσόγειο

Συνάντηση με έντονο διπλωματικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την αμοιβαία πολιτική βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας – Αλγερίας, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ, όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής.

