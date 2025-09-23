Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη: Aπολύτως προσηλωμένοι στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Μετά το τέλος της συνάντηση εξεδόθη κοινό ανακοινωθέν με το οποίο οι δύο ηγέτες επαναλμβάνουν ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στο έργο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη: Aπολύτως προσηλωμένοι στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης
23 Σεπ. 2025 19:32
Pelop News

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησαν συνάντηση στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μετά το τέλος της συνάντηση εξεδόθη κοινό ανακοινωθέν με το οποίο οι δύο ηγέτες επαναλμβάνουν ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στο έργο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες προς την υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ