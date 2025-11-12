Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης έγινε δεκτός το πρωί της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια συνάντηση που σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού άξονα Αθήνας – Λευκωσίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τρίτης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου, η οποία φιλοξενείται στην Αθήνα και επικεντρώνεται στην εμβάθυνση της ενεργειακής και γεωπολιτικής συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς και στην κοινή τους στάση απέναντι στις προκλήσεις της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Κύπριο πρόεδρο για τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα, οι οποίες αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και ενισχύουν τη γεωπολιτική της θέση έως και την Ουκρανία.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, θα ακολουθήσει διακυβερνητική σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου, με τη συμμετοχή υπουργών και αξιωματούχων από τα δύο κράτη, όπου αναμένεται να συζητηθεί ο συντονισμός ενεργειών σε τομείς άμυνας, ενέργειας, παιδείας και εξωτερικής πολιτικής.

Η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος επιβεβαιώνει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τον διαρκή συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τον ενεργό ρόλο του ελληνοκυπριακού άξονα στην προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

