Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Πιθανή διεξαγωγή μετά τις 10 Φεβρουαρίου

Για μετά τις 10 Φεβρουαρίου τοποθετείται χρονικά η προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για σημαντική πρόοδο ή επίλυση εκκρεμών διμερών ζητημάτων.

Κύριος στόχος και των δύο πλευρών παραμένει η διατήρηση ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας και η προβολή εικόνας σταθερότητας και συνεννόησης σε μια γεωπολιτικά ασταθή περιοχή. Στην Άγκυρα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οπτική και επικοινωνιακή διάσταση της συνάντησης των δύο ηγετών. Παράλληλα, η πρόσφατη έκδοση NAVTEX από την Τουρκία δεν θεωρείται στην τουρκική πλευρά ότι μεταβάλλει τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο.

Σε άλλο επίπεδο, στην τουρκική πρωτεύουσα επικρατεί έντονος σκεπτικισμός για το ενδεχόμενο νέου αποκλεισμού τουρκικών εταιρειών από ευρωπαϊκούς δημόσιους διαγωνισμούς, βάσει του κανονισμού «Made in Europe». Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ότι τρίτες χώρες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς της ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε τουρκικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για τον δεύτερο τέτοιο αποκλεισμό μετά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ασφαλείας SAFE.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με σκοπό την αποτροπή ενός τέτοιου αποκλεισμού.

