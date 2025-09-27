Συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ στη δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ

Η συμμετοχή του ζεύγους Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο ήταν μέρος του προγράμματος των πολυμερών συναντήσεων της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

27 Σεπ. 2025 11:44
Pelop News

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρευρέθηκε με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και η σύζυγός του, Μελάνια, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κ. Μητσοτάκης και Τραμπ είχαν συναντηθεί στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του 2020. Διπλώματικές πηγές ανέφεραν σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «υπάρχει καλή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα αργήσουμε πολύ να τα πούμε ξανά».

 
