Συνάντηση Όρμπαν – Ζελένσκι: Τι ζητά ο φιλορώσος πρωθυπουργός στην Ουκρανία ΒΙΝΤΕΟ

Η επίσκεψη του Βίκτορ Όρμπαν πραγματοποιείται μία ημέρα αφότου η Ουγγαρία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους, προς απογοήτευση πολλών άλλων Ευρωπαίων πολιτικών, δεδομένων των συχνών συγκρούσεων της χώρας με τις Βρυξέλλες για θέματα εσωτερικού σε σχέση με το κράτος δικαίου και εξωτερικής πολιτικής.

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán arrived in Kyiv in the morning for talks with Volodymymyr Zelenskyy, the spokesman for the head of the Hungarian government, Bertalan Havasci, has said. Yesterday, Budapest took over the EU presidency for six months.

