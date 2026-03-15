Συνάντηση Σακελλαρόπουλου με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία, τι συζήτησαν

Στη συζήτηση τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νέες αεροπορικές συνδέσεις του αεροδρομίου του Αραξου, οι οποίες ενισχύουν τη διεθνή προσβασιμότητα της Δυτικής Ελλάδας

Συνάντηση Σακελλαρόπουλου με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία, τι συζήτησαν
15 Μαρ. 2026 18:55
Pelop News

Στο πλαίσιο της παρουσίας του Αντιπερειφερειάρχη  Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου στο Παρίσια, για το Περίπτερο που είχε η περιφέρεια δυτικής Ελλάδας σε τουριστική έκθεση που έγινε στο Παρίσι είχε την  ευκαιρία να κάνει  συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία, Αλεξάνδρα Μαντζίλα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε η στρατηγική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας μέσα από την ταυτότητα του Olympian Land, που αναδεικνύει τη Δυτική Ελλάδα ως έναν τόπο όπου ο πολιτισμός, η ιστορία, η φύση και η γαστρονομία συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παγκόσμια ακτινοβολία της Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και σε εμβληματικούς προορισμούς της περιοχής, όπως το Μεσολόγγι, η Ιερή Πόλη της Ελληνικής Επανάστασης και διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας και φιλελληνισμού, καθώς και στη μοναδική φυσική κληρονομιά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.

Παράλληλα, τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νέες αεροπορικές συνδέσεις του αεροδρομίου του Αραξου, οι οποίες ενισχύουν τη διεθνή προσβασιμότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημιουργούν νέες προοπτικές για την προσέλκυση επισκεπτών από τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή αγορά.

Η κα Μαντζίλα εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας τις σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης των σχέσεων και της τουριστικής παρουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

