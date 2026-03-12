Συνάντηση της Γεωργίας Ντάτσικα για την προετοιμασία και οργάνωση των παιδικών κατασκηνώσεων Αχαΐας

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία και την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων της Αχαΐας ενόψει της νέας κατασκηνωτικής περιόδου, η οποία ξεκινά την 1η Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Στη συνάντηση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα, καθώς επίσης εκπρόσωποι των παιδικών κατασκηνώσεων της Αχαΐας. Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης, την ασφάλεια, την υγιεινή, καθώς και την οργάνωση των κατασκηνώσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας κατασκηνωτικής περιόδου.

Από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Σοφία Συμεωνίδου και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Αχαΐας, Βασίλης Λαμπάτος .

Εκ μέρους των παιδικών κατασκηνώσεων Αχαΐας συμμετείχαν η Τζίνα Τσουκαλά, εκπρόσωπος της κατασκήνωσης της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας «Το Όραμα» Αιγίου, ο Χρήστος Σωτηρόπουλος από την κατασκήνωση «ΓΕΧΑ» Αιγίου «Χαρούμενη Πολιτεία» », ο Αλέξανδρος Σκούρας, ο Βασίλης Σκέντζος και ο Αντώνης Αναστασίνης από την κατασκήνωση «Ροδέα», ο Νίκος Παπαγεωργίου από την κατασκήνωση «Αχαϊκό Χωριό», ο Γεώργιος Ιατρού και ο Χρήστος Αδαμόπουλος από την κατασκήνωση «Άγκυρα».

Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των φορέων των κατασκηνώσεων για την ενίσχυση του θεσμού των παιδικών κατασκηνώσεων, καθώς και για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, ποιοτικού και δημιουργικού περιβάλλοντος φιλοξενίας για τα παιδιά της Αχαΐας.

