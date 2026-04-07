Συνάντηση της Ομάδας Εστίασης (Focus Group) του Ευρωπαϊκού Έργου HELIX-SMART για την Ενίσχυση της Καινοτομίας και της Έξυπνης Μετάβασης στη Δυτική Ελλάδα

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 3η Απριλίου 2026 η συνάντηση της Ομάδας Εστίασης (Focus Group) το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/ ΕΚ ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HELIX-SMART –Excellence Hubs Enhancing Linkages and Innovation for Cross-border Ecosystems and SMART Transition. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον Κόμβο Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πρώην Γεωργική Σχολή Πατρών).

Το Focus Group, με τίτλο «Αξιολόγηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Έξυπνης Μετάβασης», ανέδειξε τη σημασία της συστηματικής αποτύπωσης και ενίσχυσης των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης και έξυπνης ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι από τους φορείς διακυβέρνησης, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και φορέων καινοτομίας μεταξύ των οποίων ο Καθηγητής και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ κος Ευάγγελος Κουμανακός από το ΕΑΠ, ο Καθηγητής κος Σπύρος Σιούτας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και εκπρόσωποι από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, τον ΣΕΒΠΔΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Την έναρξη της εκδήλωσης σηματοδότησε ο χαιρετισμός του Καθηγητή κου Χρυσόστομου Στύλιου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Στη συνέχεια, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Επιστημονική Συνεργάτιδα στο έργο κα Ιωάννα Γιαννούκου παρουσίασε αναλυτικά τον σκοπό της συνάντησης, δίνοντας έμφαση στη σημασία της αξιολόγησης του υφιστάμενου οικοσυστήματος καινοτομίας, καθώς και στους βασικούς στόχους του έργου HELIX-SMART. Ειδικότερα, ανέδειξε τις προτεραιότητες του έργου που αφορούν την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την προώθηση της καινοτομίας και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας το πλαίσιο για μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης διεξήγαγε ο κος Νάσος Κοσκινάς, CEO και ιδρυτής της POS4work.

Ακολούθησε η παρουσίαση της μεθοδολογίας αξιολόγησης των οικοσυστημάτων καινοτομίας, η οποία βασίζεται σε εννέα θεματικές διαστάσεις, καθώς και διεξοδική συζήτηση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παρουσιάστηκε το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων θεματικών. Οι παρεμβάσεις χαρακτηρίστηκαν από τεκμηριωμένες απόψεις, ουσιαστικές παρατηρήσεις και στοχευμένες προτάσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση τόσο της δομής όσο και του περιεχομένου του εργαλείου αξιολόγησης. Η διαδραστική αυτή διαδικασία ενίσχυσε την ποιότητα των αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας ότι το τελικό εργαλείο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του περιφερειακού οικοσυστήματος. Το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί από κοινού στην περιοχή δράσης του έργου στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Η συμμετοχή στην Ομάδα υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική, τόσο από τους παρευρισκόμενους στον χώρο όσο και από εκείνους που συμμετείχαν διαδικτυακά, ενισχύοντας τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Η δράση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της καινοτομίας και της έξυπνης μετάβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξης.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (επικεφαλής εταίρος) συμμετέχουν ως εταίροι στο Ευρωπαϊκό έργο HELIX-SMART – Excellence Hubs Enhancing Linkages and Innovation for Cross-border Ecosystems and SMART Transition, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027.

Απώτερος σκοπός του έργου HELIX-SMART είναι η ενίσχυση της ψηφιακής και βιώσιμης μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και υποδομών, το έργο επιδιώκει να καλύψει τα κενά στις ψηφιακές δεξιότητες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα Living Labs που θα δημιουργηθούν τα οποία σε συνδυασμό με τις ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης και προσομοίωσης, επιτρέπουν την πειραματική ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων λύσεων με μειωμένο ρίσκο. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού διασυνοριακού οικοσυστήματος συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

