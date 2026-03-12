Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά θα συναντηθούν στο Παρίσι στις 24 και 25 Μαρτίου, προκειμένου να συζητήσουν τις διπλωματικές κινήσεις για τον τερματισμό της κρίσης στο Ιράν. Την ανακοίνωση έκανε η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ, μιλώντας την Πέμπτη 12 Μαρτίου σε δημοσιογράφους.

Η επικείμενη συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ανησυχίας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τόσο τη γεωπολιτική σταθερότητα όσο και τις αγορές ενέργειας. Η G7 επιχειρεί να διαμορφώσει κοινό διπλωματικό βηματισμό, την ώρα που αυξάνονται οι πιέσεις για αποκλιμάκωση και για μια πιο οργανωμένη διεθνή παρέμβαση.

Παράλληλα, οι χώρες της G7 παρακολουθούν στενά και το ενεργειακό σκέλος της κρίσης. Όπως μετέδωσε το Reuters τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε ήδη συζήτηση στο εσωτερικό της ομάδας για το ενδεχόμενο χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ωστόσο μέχρι τις 9 Μαρτίου δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση, καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχο της G7, υπήρχε ευρεία συναίνεση ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση πριν ενεργοποιηθεί ένα τέτοιο μέτρο.

Από τότε, η εικόνα έχει γίνει πιο πιεστική. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προχώρησε σε ιστορική απόφαση για συντονισμένη απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των μελών του, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το σοκ που έχει προκαλέσει η αναταραχή στην αγορά πετρελαίου. Ο επικεφαλής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε μάλιστα ότι η παρέμβαση είχε ήδη ισχυρό αντίκτυπο στις αγορές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι αποκτά διπλή σημασία: από τη μία αφορά την αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου στο ιρανικό μέτωπο και από την άλλη εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της G7 να περιορίσει τις παράπλευρες οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



