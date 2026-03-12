Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν

Η επικείμενη συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ανησυχίας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τόσο τη γεωπολιτική σταθερότητα όσο και τις αγορές ενέργειας.

Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
12 Μαρ. 2026 18:24
Pelop News

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά θα συναντηθούν στο Παρίσι στις 24 και 25 Μαρτίου, προκειμένου να συζητήσουν τις διπλωματικές κινήσεις για τον τερματισμό της κρίσης στο Ιράν. Την ανακοίνωση έκανε η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ, μιλώντας την Πέμπτη 12 Μαρτίου σε δημοσιογράφους.

Η επικείμενη συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ανησυχίας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τόσο τη γεωπολιτική σταθερότητα όσο και τις αγορές ενέργειας. Η G7 επιχειρεί να διαμορφώσει κοινό διπλωματικό βηματισμό, την ώρα που αυξάνονται οι πιέσεις για αποκλιμάκωση και για μια πιο οργανωμένη διεθνή παρέμβαση.

Παράλληλα, οι χώρες της G7 παρακολουθούν στενά και το ενεργειακό σκέλος της κρίσης. Όπως μετέδωσε το Reuters τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε ήδη συζήτηση στο εσωτερικό της ομάδας για το ενδεχόμενο χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ωστόσο μέχρι τις 9 Μαρτίου δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση, καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχο της G7, υπήρχε ευρεία συναίνεση ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση πριν ενεργοποιηθεί ένα τέτοιο μέτρο.

Από τότε, η εικόνα έχει γίνει πιο πιεστική. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προχώρησε σε ιστορική απόφαση για συντονισμένη απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των μελών του, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το σοκ που έχει προκαλέσει η αναταραχή στην αγορά πετρελαίου. Ο επικεφαλής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε μάλιστα ότι η παρέμβαση είχε ήδη ισχυρό αντίκτυπο στις αγορές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι αποκτά διπλή σημασία: από τη μία αφορά την αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου στο ιρανικό μέτωπο και από την άλλη εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της G7 να περιορίσει τις παράπλευρες οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
18:59 Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά
18:52 Κύκλωμα παράνομου τζόγου: Οι συνομιλίες που τους πρόδωσαν – «Θα τα πάρει μία φορά και μετά έφαγε το μικρόβιο»
18:47 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
18:45 Και επίσημα η επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα, πρώτος τεχνικός ο Μπατής
18:44 Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»
18:36 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
18:28 Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο
18:24 Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
18:24 Γ’ Εθνική: Τότε ξεκινούν τα play offs και τα play outs
18:20 15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια – Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του
18:20 Σοκ στη Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε γυναίκα σε καθεστώς σκλαβιάς για 25 χρόνια
18:16 Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ