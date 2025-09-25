Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν για F-35: «Ξέρω ότι θέλει να τα πάρει και θα το δούμε» ΒΙΝΤΕΟ

Στον Λευκό Οίκο υποδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συνάντηση που είχε στο επίκεντρο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας.

Ο κ. Ερντογάν επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα των τελευταίων ετών προκειμένου να πείσει την Ουάσιγκτον να άρει τις κυρώσεις και να επιτρέψει στην Άγκυρα την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τα οποία έχουν «παγώσει» λόγω προηγούμενων εντάσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως επιβεβαίωσε με τον τρόπο του όσα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μέρες, ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του η επιθυμία της Άγκυρας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.

«Επικοινωνούσε μαζί μου ακόμη και όταν δεν ήμουν πρόεδρος, είναι φίλος μου. Είναι σκληρός άνδρας, με ισχυρή άποψη – συνήθως δεν μου αρέσουν αυτοί οι άνδρες, αλλά αυτός μου αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τραμπ, δείχνοντας διάθεση για στενότερη συνεργασία.

Σε δηλώσεις των δύο ανδρών στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε: «Θα συζητήσουμε για τα μαχητικά F-35 και τους Patriot και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε θετικά – ξέρω ότι θέλει να τα πάρει και θα το δούμε».

Ερωτηθείς σχετικά από Τούρκο δημοσιογράφο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Σύντομα, αν έχουμε καλή συνάντηση άμεσα».

«Είναι σκληρός άνδρας, με ισχυρή άποψη – συνήθως δεν μου αρέσουν αυτοί οι άνδρες, αλλά αυτός μου αρέσει», είπε ο Τραμπ. «Πρόκειται να κάνουμε επιπλέον εμπόριο» δήλωσε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα και εμείς και αυτοί».

«Πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», τόνισε εισαγωγικά ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι «αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα ξεκινούσε ποτέ».

BREAKING: Trump: We could lift (CAATSA) sanctions on Türkiye almost immediately. pic.twitter.com/K4VuOYwpG1 — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Σε άλλη τοποθέτησή του, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Τόνισε:

«Ο Ερντογάν είναι ουδέτερος σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία,, είναι όμως κάποιος που θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Πούτιν, πολεμά εδώ και πολύ καιρό και με όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς των τελευταίων εβδομάδων δεν έχει καταφέρει τίποτα ουσιαστικά, δεν έχουν κατακτήσει τίποτα. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να λήξει αυτός ο πόλεμος».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



