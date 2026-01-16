Συνάντηση Τσίπρα με Αγγελούδη στη Θεσσαλονίκη

Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη συμπρωτεύουσα, μία ημέρα πριν από την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, σε μια συνάντηση που, σύμφωνα με πηγές, διεξήχθη σε θετικό κλίμα. Στη διάρκεια του τετ α τετ, ο δήμαρχος ενημέρωσε τον πρώην πρωθυπουργό για τη στρατηγική της διοίκησης του Δήμου και τα έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ωρίμανσης ή προγραμματισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα θέματα αστικής ανάπτυξης, τις αναπλάσεις στον δημόσιο χώρο και τον συνολικό σχεδιασμό για τη φυσιογνωμία της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Μεταξύ των έργων που συζητήθηκαν ξεχωρίζει η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, για την οποία, όπως σημείωσε ο δήμαρχος, έχουν αρθεί τα νομικά εμπόδια των προηγούμενων ετών και δρομολογείται η δημοπράτηση στις αρχές Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του με θεσμικούς παράγοντες της πόλης, με στόχο την καταγραφή προβληματισμών και προτεραιοτήτων της τοπικής κοινωνίας. Νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Φιλόθεο.

Στο φόντο του Θερμαϊκού και από το γραφείο του δημάρχου, ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να ανασύρει μνήμες από προηγούμενες επισκέψεις του στη Θεσσαλονίκη, επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή συμβολικών δώρων: ο κ. Τσίπρας προσέφερε στον Στέλιο Αγγελούδη ένα αντίτυπο του βιβλίου του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση, ενώ ο δήμαρχος του χάρισε ένα επιτραπέζιο τρίλιζα με το λογότυπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



