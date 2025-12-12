Συνάντηση Τσώκου με τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών

Ανδρέας Τσώκος: «Δημοκρατική συμμετοχή και απλοποίηση των συναλλαγών με το κράτος, προς όφελος των πολιτών»

Συνάντηση Τσώκου με τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
12 Δεκ. 2025 9:22
Pelop News

Με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιο Μπαλέρμπα, συναντήθηκε ο πολιτευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Τσώκος. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΝΔ και του Υπουργείου Εσωτερικών, και, συγκεκριμένα, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο νέος ληξιαρχικός νόμος.

Ο Ανδρέας Τσώκος σχετικά δήλωσε: «Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνει περισσότερες ευκαιρίες για Δημοκρατική Συμμετοχή στους πολίτες, με νέους θεσμούς όπως τα συμβούλια νέων, συνελεύσεις κατοίκων δημοτικής κοινότητας.

Εισάγονται θεσμικά εργαλεία στην ευχέρεια των δήμων και των περιφερειών για την αποτελεσματική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Σημαντικό στοιχείο του νέου Κώδικα είναι και η εξουσιοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων να εξειδικεύσουν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Ακόμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε νέο ληξιαρχικό νόμο μετά από 50 χρόνια, καθώς ο ληξιαρχικός νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι του 1977. Το ελληνικό κράτος προχωρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με σκοπό την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις οποίες συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα Αθανάσιο Μπαλέρμπα, δίνουν περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη Δημοκρατία σε Δήμους, Κοινότητες και Περιφέρεια, αλλά και απλοποίηση των καθημερινών συναλλαγών που έχουμε με το κράτος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:21 Φοινικούντα: Το προφίλ του 32χρονου επιχειρηματία που συνελήφθη για την διπλή δολοφονία
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ