Συνάντηση Τσώκου με τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών

Με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιο Μπαλέρμπα, συναντήθηκε ο πολιτευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Τσώκος. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΝΔ και του Υπουργείου Εσωτερικών, και, συγκεκριμένα, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο νέος ληξιαρχικός νόμος.

Ο Ανδρέας Τσώκος σχετικά δήλωσε: «Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνει περισσότερες ευκαιρίες για Δημοκρατική Συμμετοχή στους πολίτες, με νέους θεσμούς όπως τα συμβούλια νέων, συνελεύσεις κατοίκων δημοτικής κοινότητας.

Εισάγονται θεσμικά εργαλεία στην ευχέρεια των δήμων και των περιφερειών για την αποτελεσματική διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Σημαντικό στοιχείο του νέου Κώδικα είναι και η εξουσιοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων να εξειδικεύσουν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Ακόμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε νέο ληξιαρχικό νόμο μετά από 50 χρόνια, καθώς ο ληξιαρχικός νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι του 1977. Το ελληνικό κράτος προχωρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με σκοπό την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις οποίες συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα Αθανάσιο Μπαλέρμπα, δίνουν περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη Δημοκρατία σε Δήμους, Κοινότητες και Περιφέρεια, αλλά και απλοποίηση των καθημερινών συναλλαγών που έχουμε με το κράτος».

