Σύνδεση λιμανιού Αιγίου - Ολυμπίας Οδού: Το δεύτερο ραντεβού θα κρίνει τα πάντα Π. Γιαννάκης, Π. Ανδριόπουλος, Ια. Φωτήλας, Χρ. Δήμας, Χρ. Αλεξοπούλου, Π. Δαδιώτης
Δεν έβγαλε κάτι άμεσα «χειροπιαστό» το χθεσινό ραντεβού στην Αθήνα, στο υπουργείο Υποδομών, του δημάρχου Αιγιάλειας Παναγιώτη Ανδριόπουλου με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα για το θέμα της σύνδεσης του λιμανιού του Αιγίου με την Ολυμπία Οδό. Εβγαλε, όμως, κάμποσες ειδήσεις και το κυριότερο άνοιξε τον δρόμο για να μπει το μεγάλο αυτό θέμα σε διαδικασία τελικής δρομολόγησης.

Κυριότερη είδηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει ένα πιο εξειδικευμένο ραντεβού στο υπουργείο: θα μετάσχουν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, ο δήμαρχος Αιγιάλειας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και εκπρόσωπος της Ολυμπίας Οδού. Σε αυτό το ραντεβού, όπως πληροφορήθηκε η «Πελοπόννησος», θα τεθούν στο τραπέζι συγκεκριμένα ζητήματα:

-Σε τι στάδιο (οικονομικό και δικαστικό) βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων στην «επίμαχη» περιοχή όπου θα γίνει το έργο.

-Η επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης που έχει στα χέρια της η Περιφέρεια, βάσει νέων δεδομένων (οικονομικών και άλλων) που έχουν προκύψει.

-Η άποψη της Ολυμπίας Οδού, αφού πρόκειται για ένα έργο που «κουμπώνει» με τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Κόρινθος, άρα αφορά άμεσα την παραχωρησιούχο εταιρεία που έχει λόγο στο θέμα.

Με «μια κουβέντα», την επόμενη εβδομάδα θα προκύψουν τα σπουδαία για την υπόθεση, όταν όλες οι πλευρές θα βάλουν στο τραπέζι τα εκκρεμή ζητήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ο δήμαρχος Αιγιάλειας κ. Ανδριόπουλος ρώτησε τον υπουργό κ. Δήμα τι γίνεται με τη χρηματοδότηση του έργου και εάν είναι εξασφαλισμένη, η απάντησε που πήρε ήταν «μην ανησυχείς, δήμαρχε. Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Πρώτα να λύσουμε όλες τις παράπλευρες εκκρεμότητες, που είναι σημαντικές, και αμέσως μετά θα περάσουμε στη χρηματοδότηση…».

Παρόντες στη χθεσινή συνάντηση, μετά από πρόσκληση του υπουργού, ήταν ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας και η πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο τρίτος βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, απουσίαζε, γιατί ήταν στη Βουλή. Επίσης, ήταν παρών ο σύμβουλος και στενός συνεργάτης του δημάρχου Πέτρος Δαδιώτης, ενώ η ευχάριστη έκπληξη ήταν η παρουσία στο ραντεβού του παλαίμαχου θρύλου του μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος, όπως αποκάλυψε στην «Πελοπόννησο» ο κ. Δαδιώτης, «είναι πρεσβευτής του Δήμου Αιγιάλειας στην Ελλάδα, σε κάθε σημαντικό για τον Δήμο θέμα».

Οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο

Ο δήμαρχος κ. Ανδριόπουλος έθεσε στον κ. Δήμα ένα ακόμα θέμα που, εσχάτως, «καίει» την Αιγιάλεια: οι μεγάλες καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, που έβγαλαν στην επιφάνεια, για πολλοστή φορά, το σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης των ακτών. Ο κ. Ανδριόπουλος ζήτησε τη συμβολή του υπουργού Υποδομών κι αυτός δεσμεύτηκε πως θα βοηθήσει όσο μπορεί, ώστε το αίτημα που θα καταθέσει τις προσεχείς μέρες ο Δήμος Αιγιάλειας στο υπουργείο Εσωτερικών για οικονομική βοήθεια, να τύχει έγκρισης το συντομότερο δυνατό.

* Ο Ιάσων Φωτήλας, που έκλεισε και το ραντεβού με τον υπουργό, σημείωσε: «Ενα έργο που θα τονώσει τόσο τη δυναμική του λιμανιού και την πόλη, όσο και την εμπορευματική δραστηριότητα και την οικονομία της περιοχής.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε νέα συνάντηση εργασίας, στο προσεχές διάστημα, ώστε να περάσουμε από τη φάση της μελέτης σε εκείνη της υλοποίησης. Παράλληλα αναφερθήκαμε στα σημαντικά έργα που ήδη πραγματοποιούνται, ή σχεδιάζονται για την περιοχή του Αιγίου, τόσο σχετικά με τους οδικούς άξονες, όσο και για το θέμα της διάβρωσης των ακτών».

* Η Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε μετά τη συνάντηση: «Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε το έργο της οδικής σύνδεσης του λιμένα Αιγίου με τον Αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών, μια υποδομή κομβικής σημασίας για τη λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού, την ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της Αιγιαλείας και της ευρύτερης περιοχής».

* Επιστολή στον υπουργό κ. Δήμα έστειλε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, εξηγώντας ότι λόγω της συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα δεν μπορούσε να είναι παρών στο ραντεβού: «Η κατασκευή του έργου διασύνδεσης του λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και μια κρίσιμη υποδομή με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Παράλληλα, η αποτελεσματική σύνδεση του λιμένα με το σύγχρονο οδικό δίκτυο θα αναβαθμίσει τον ρόλο του ως διαμετακομιστικού κόμβου, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής του θέσης».

