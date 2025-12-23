Συνεχίζεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έρευνες σε Χανιά και Αποκόρωνα

Χωρίς κανένα ίχνος ζωής παραμένει ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, με τις έρευνες των Αρχών να συνεχίζονται και την οικογένειά του να απευθύνει έκκληση για πληροφορίες.

Συνεχίζεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο - Έρευνες σε Χανιά και Αποκόρωνα
23 Δεκ. 2025 11:24
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξης Τσικόπουλος, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, με την οικογένειά του να βιώνει πλέον 17 ημέρες αγωνίας.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος, ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέρεται –σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr– να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του. Κατά τη συνομιλία τους, ο 33χρονος φέρεται να ανέφερε ότι δεν ήταν καλά και να του ζήτησε να μεταβεί άμεσα στην Κρήτη. Πριν όμως προλάβει ο πατέρας του να φτάσει στο νησί, ο Αλέξης είχε ήδη εξαφανιστεί, χωρίς έκτοτε να υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνας Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο 33χρονος εγκατέλειψε το όχημα και συνέχισε την πορεία του πεζός, χωρίς να είναι γνωστό προς ποια κατεύθυνση.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και διεξάγονται με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμακίου της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και με τη χρήση drone για εναέρια επιτήρηση και σάρωση δύσβατων περιοχών.

Στην Κρήτη βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου, η οποία συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες εντοπισμού του παιδιού της, ενώ η οικογένεια απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα από το Silver Alert – Γραμμή Ζωής (τηλ. 10-65).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:13 Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας με τον Βασίλη Ζαφειρόπουλο στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας
13:04 Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
13:01 Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ
13:00 Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια
12:55 Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες
12:55 Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
12:52 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
12:49 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια
12:45 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
12:44 Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα
12:40 Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε 430 συμπολίτες ενόψει των εορτών
12:39 Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
12:37 Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου
12:32 Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO
12:31 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα
12:27 Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»
12:19 Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
12:12 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή
12:10 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:06 Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων: Γιορτή για τα παιδιά και πλούσιο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ