Συνεχίζεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έρευνες σε Χανιά και Αποκόρωνα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξης Τσικόπουλος, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, με την οικογένειά του να βιώνει πλέον 17 ημέρες αγωνίας.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος, ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέρεται –σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr– να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του. Κατά τη συνομιλία τους, ο 33χρονος φέρεται να ανέφερε ότι δεν ήταν καλά και να του ζήτησε να μεταβεί άμεσα στην Κρήτη. Πριν όμως προλάβει ο πατέρας του να φτάσει στο νησί, ο Αλέξης είχε ήδη εξαφανιστεί, χωρίς έκτοτε να υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνας Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο 33χρονος εγκατέλειψε το όχημα και συνέχισε την πορεία του πεζός, χωρίς να είναι γνωστό προς ποια κατεύθυνση.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και διεξάγονται με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμακίου της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και με τη χρήση drone για εναέρια επιτήρηση και σάρωση δύσβατων περιοχών.

Στην Κρήτη βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου, η οποία συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες εντοπισμού του παιδιού της, ενώ η οικογένεια απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα από το Silver Alert – Γραμμή Ζωής (τηλ. 10-65).

