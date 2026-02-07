Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των Πατρινών για παλαιές κλήσεις: Δεσμεύσεις λογαριασμών από τον Δήμο

Δεν έχουν τέλος οι περιπέτειες των Πατρινών με τον Δήμο Πατρέων. Ο γνωστός ναυπηγός και δάσκαλος ιστιοπλοΐας Βασίλης Βράχας είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να δεσμεύεται για παλιές οφειλές κλήσεων του ΚΟΚ με προσαυξήσεις ετών, χωρίς ποτέ να έχει λάβει ατομική ειδοποίηση για την ύπαρξή τους.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» δηλώνει αποφασισμένος να προσφύγει νομικά κατά της απόφασης, τονίζοντας ότι πρόκειται για αυθαίρετη ενέργεια που πλήττει τα δικαιώματα των πολιτών.

Περιγράφει την εμπειρία του με έντονη αγανάκτηση: «Η απόφαση του Δήμου με βρίσκει απολύτως αδικημένο. Δεν έλαβα ποτέ καμία ατομική ειδοποίηση. Δεν είχα τη δυνατότητα να γνωρίζω το ύψος ή τη νομιμότητα των χρεώσεων και ξαφνικά βρέθηκα με δεσμευμένο τον λογαριασμό μου. Στον οποίο μάλιστα μπαίνει η σύνταξή μου». Ο ίδιος με αίτησή του προσφέρθηκε να εξοφλήσει το ποσό των κλήσεων, χωρίς όμως να επωμιστεί την παράνομη προσαύξηση. Πλην όμως ο Δήμος απέρριψε το αίτημά του, σημειώνοντας ότι «δεν δικαιούστε διαγραφή των χρεών που αιτείστε».

Η υπόθεση, όπως επισημαίνει ο κ. Βράχας, δεν είναι μεμονωμένη: «Δεν μιλάμε για μια απλή γραφειοκρατική παράλειψη. Ο Δήμος απέστειλε μαζικά ειδοποιήσεις χωρίς αποδεικτικά, με απλή ταχυδρομική αποστολή, παραβλέποντας το θεμελιώδες δικαίωμά μας στην ενημέρωση. Πώς μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη μια κατάσχεση όταν δεν αποδεικνύεται η επίδοση;».

Ο κ. Βράχας προαναγγέλλει νομική προσφυγή κατά της απόφασης: «Θα προσφύγω δικαστικώς, διεκδικώντας την ανατροπή της παράνομης δέσμευσης και τη διαγραφή των προσαυξήσεων. Η νομοθεσία είναι σαφής: η ατομική ειδοποίηση είναι ουσιώδης προϋπόθεση για την επιβολή προστίμων και την ενεργοποίηση των ένδικων μέσων. Δεν πρόκειται να ανεχθώ αυθαίρετες ενέργειες, ούτε πρόκειται να πληρώσω αυτό το αυθαίρετο χαράτσι του Δήμου».

Η υπόθεση ενισχύεται από έγγραφο-κόλαφο του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο αποδομεί πλήρως τη συλλογιστική του Δήμου Πατρέων. Η Ανεξάρτητη Αρχή τονίζει ότι η μη παραλαβή ειδοποίησης αποτελεί λόγο διαγραφής των προσαυξήσεων και δημιουργεί δεδικασμένο ουσίας για χιλιάδες άλλους πολίτες, των οποίων οι λογαριασμοί δεσμεύτηκαν αυθαίρετα.

«Χιλιάδες συμπολίτες βρίσκονται στην ίδια θέση, με δεσμευμένους λογαριασμούς και αυθαίρετες χρεώσεις. Ο Δήμος πρέπει να σεβαστεί τα δικαιώματά μας, να αναγνωρίσει τα λάθη του και να επιστρέψει τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά» τονίζει ο κ. Βράχας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από τον Δήμο Πατρέων φτάνουν ήδη τις 14.000 και συνεχίζονται, ενώ έχουν διαγραφεί περίπου 11,5 εκατ. ευρώ, με το ποσό να ενδέχεται να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Βράχας τονίζει: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε την αυθαιρεσία να κυριαρχήσει. Θα πρέπει επιτέλους ο Δήμος Πατρέων και ο ίδιος ο δήμαρχος, να σεβαστούν τους νόμους».

