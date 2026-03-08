Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Συγκινητικές στιγμές στο «Ελ. Βενιζέλος»

Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 7 προς Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου προσγειώθηκε η ειδική πτήση EK2553 της Emirates, που οργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών. Η πτήση μετέφερε περίπου 450 Έλληνες πολίτες και μέλη οικογενειών τους, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων λόγω της συνεχιζόμενης ένοπλης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Από τις 21:30, ο χώρος αφίξεων είχε γεμίσει από συγγενείς και φίλους που περίμεναν με αγωνία. Με δάκρυα χαράς και αγκαλιές υποδέχθηκαν τους επαναπατρισθέντες, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τις τελευταίες ημέρες.

Ένας από τους πρώτους επιβάτες περιέγραψε: «Ακούγαμε συνέχεια ‘μπαμ, μπαμ, μπαμ’ από τις αναχαιτίσεις. Τις τελευταίες μέρες ερχόντουσαν καθημερινά μηνύματα στα κινητά. Υπάρχουν ακόμα drones που καταρρίπτονται, αλλά τώρα είναι ασφαλές». Πρόσθεσε ότι σύντομα σκοπεύει να επιστρέψει στο Ντουμπάι, όπου διαμένει μόνιμα.

Μια μητέρα με μικρά παιδιά τόνισε την ψυχολογική πίεση: «Ήταν τρομακτικό, ειδικά με τα παιδιά. Ακούγαμε τους ήχους, αν και ξέραμε ότι θα τα αναχαιτίσουν. Ευχαριστούμε το κράτος, την πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών που οργάνωσαν τα πάντα τόσο καλά. Οι Έλληνες στα groups βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον».

Μια άλλη επιβάτιδα ανέφερε επίθεση με drone κοντά στη μαρίνα: «Μας βάλανε σε ασφαλές δωμάτιο. Ήταν μικρή επίθεση, ο κόσμος είναι καλά. Εγώ θα γυρίσω σε δέκα μέρες».

Το υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει εντατικά τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού. Νέα πτήση αναμένεται σήμερα το πρωί μετά τις 8:00 από τα ΗΑΕ, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλαπλές μεταφορές:

46 και 89 Έλληνες από το Ομάν με Aegean και SKY express (Πρεσβεία Ριάντ).

142 από Sharjah με Air Arabia.

Συνολικά εκατοντάδες από Ντουμπάι με Aegean, Emirates και άλλες ειδικές πτήσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Έχουν ενεργοποιηθεί 12 τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για προξενική συνδρομή. Αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι στα ΗΑΕ παραμένουν ψύχραιμοι, ακολουθώντας οδηγίες αρχών, με εργασία και εκπαίδευση να συνεχίζονται (εν μέρει τηλεργασία).

