Συνεχίζονται οι έρευνες στα Χανιά για τον 33χρονο γιατρό: Εθελοντές με εκπαιδευμένα σκυλιά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξης Τσικόπουλος, ο οποίος αγνοείται εδώ και 39 ημέρες, με εθελοντές και διασωστικές ομάδες να ενισχύουν τις προσπάθειες στην περιοχή των Χανίων.

Στην Κρήτη έφτασαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 συνολικά 16 εθελοντές του Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες με κάθε διαθέσιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευμένων σκύλων εντοπισμού.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή Φρε, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του γιατρού, με τις ομάδες να εξερευνούν τόσο το σημείο όσο και τα γύρω χωριά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όλα δείχνουν πως ο 33χρονος εγκατέλειψε το όχημά του και συνέχισε την πορεία του πεζός.

Οι εθελοντές «χτενίζουν» κάθε πιθανό σημείο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, πηγάδια και πισίνες, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν επίσης μέλη του Κυνηγετικός Σύλλογος Κρήτης και Δωδεκανήσων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία και της Ελληνική Αστυνομία.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος εργάζεται ως γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ από την ημέρα της εξαφάνισής του η οικογένειά του συνεχίζει αδιάκοπα την αναζήτηση, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί ζωντανός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς του ότι δεν ένιωθε καλά και ζητώντας του να μεταβεί άμεσα στην Κρήτη. Ο πατέρας ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση, ωστόσο όταν έφτασε στο Ηράκλειο, ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς συγγενείς, εθελοντές και Αρχές ελπίζουν σε κάποιο στοιχείο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού.

