Συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασης στο White Coast Μήλου: Καταγγελίες για «οικολογικό έγκλημα» στον Μύτακα δίπλα στο Σαρακήνικο

Συνεχίζονται αμείωτες οι εργασίες επέκτασης του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος Domes White Coast Milos (White Coast) στην περιοχή Μύτακας της Μήλου, μόλις δύο χιλιόμετρα από την παραλία Σαρακήνικο, παρά τις έντονες αντιδράσεις για περιβαλλοντική καταστροφή.

Σύμφωνα με πρόσφατες φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο, οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, με χρήση μηχανημάτων και μπετονιέρες, δημιουργώντας –όπως καταγγέλλεται– τετελεσμένα γεγονότα. Η επέκταση αφορά αύξηση των σουιτών από 30 σε 271, σε συνολική επιφάνεια 29.421,73 τ.μ., ενώ προβλέπονται και πισίνες συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τ.μ. Σε όμορο οικόπεδο ανεγείρεται παράλληλα άλλη ξενοδοχειακή μονάδα 40 δωματίων με 40 πισίνες.

Η περιοχή του Μύτακα εντάσσεται στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών (ν. 3937/2011), χαρακτηρίζεται ως καταφύγιο άγριας ζωής (Γουρνάδο-Φυλακωπή Τριοβασάλου) και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού.

Ο Δήμος Μήλου έχει υποβάλει αίτηση ακύρωσης της οικοδομικής άδειας επέκτασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο η εξέταση της υπόθεσης καθυστερεί εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες, με αναφερόμενη αιτία τη μετακόμιση του ΣτΕ σε νέα έδρα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και νομικοί κύκλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για την απουσία αίτησης αναστολής των εργασιών, που θα μπορούσε να διακόψει προσωρινά τις κατασκευές μέχρι την τελική απόφαση.

Η Prodea Investments, η οποία συμμετέχει στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, έχει προχωρήσει στην επένδυση για την επέκταση, με τη λειτουργία να αναλαμβάνεται από την Domes Resorts.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

