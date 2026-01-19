Συνεδρίαση Eurogroup σήμερα υπό τον Πιερρακάκη, η ατζέντα των θεμάτων

Η εκλογή αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το κεντρικό θέμα της συνεδρίασης του Eurogroup.

19 Ιαν. 2026 8:31
Pelop News

Σήμερα η Δευτέρα 19/01/2026, για πρώτη φορά ο νέος Πρόεδρος, Κυριάκος Πιερρακάκης θα χτυπήσει το καμπανάκι της συνεδρίασης του Eurogroup.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου του Eurogroup, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά θα υπάρχει διπλή εκπροσώπηση της Ελλάδας, με τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως επισημαίνεται, το Eurogroup θα εισηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ποιος θα είναι ο εκλεκτός, με έξι υποψηφιότητες από έξι διαφορετικές χώρες και απαιτούμενο ποσοστό συγκέντρωσης ψήφων 65% για την εκλογή.

Από εκεί και πέρα, στην ατζέντα βρίσκονται οι διαδικασίες πλήρους υιοθέτησης του ευρώ στη Βουλγαρία μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, καθώς και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στη γειτονική χώρα.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης και των χωρών-μελών της, με την Ελλάδα να μην βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι δημοσιονομικές επιδόσεις της για το 2025 και το 2026 κρίνονται εξαιρετικά ικανοποιητικές.

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Παράλληλα, στα λοιπά θέματα θεωρείται πολύ πιθανό να συζητηθούν οι εξελίξεις λόγω των εμπορικών σχέσεων με τη Γροιλανδία και η επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

