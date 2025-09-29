Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Θα απασχολήσουν τα μέτρα της ΔΕΘ, Ένοπλες Δυνάμεις και μετανάστευση

29 Σεπ. 2025 16:47
Pelop News

Τα φορολογικά μέτρα για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις και η προώθηση των πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (30.9.2025), στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα του νομοσχεδίου: Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο του νομοσχεδίου για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων»,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.
