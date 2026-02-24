Συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής: Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων για εισόδημα, υποδομές και πράσινη μετάβαση

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 24/2 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε κρίσιμη συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της και εστιάζει στην επιτάχυνση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, με στόχο την υλοποίηση εξαγγελιών και την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για πολίτες και επιχειρήσεις.

Κεντρικό αντικείμενο αποτελεί η ιεράρχηση και χρονοπρογραμματισμός των μεταρρυθμίσεων στα οικονομικά και παραγωγικά υπουργεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης που ήδη ισχύει για 477.000 φορολογούμενους. Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Παράλληλα, συζητείται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με σκοπό την υποστήριξη της αγοραστικής δύναμης χωρίς να θιγεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η σύνδεση φορολογικών ελαφρύνσεων και μισθολογικών αυξήσεων αποτελεί βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής.

Στον τομέα των υποδομών, προτεραιότητα δίνεται στην ολοκλήρωση και παράδοση μεγάλων έργων, όπως η πλήρης λειτουργία του Ε65 (συμπεριλαμβανομένου του Βόρειου Τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία Οδός), η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία 425 ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων (Νάξος, Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη).

Επιπλέον, προχωρά η υλοποίηση του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» 2025-2027 (προϋπολογισμός 2,16 δισ. ευρώ), 150 έργα οδικής ασφάλειας, 50 έργα ύδρευσης, 70 έργα επεξεργασίας λυμάτων, ενώ προβλέπεται ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συζητείται η επιτάχυνση έργων όπως η δημιουργία εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos», η επιχορήγηση 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ψηφιακά εργαλεία, η εφαρμογή του govERP, η πλήρης λειτουργία του Gov.gr Messenger, καθώς και η ψηφιοποίηση αγροτικών επιδοτήσεων και η προετοιμασία για τη νέα ΚΑΠ.

Στην αγορά, τίθεται προθεσμία έως τα τέλη της άνοιξης για εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων, ενώ προχωρά η σύσταση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, που θα λειτουργήσει πλήρως από το 2026.

Στην κοινωνική πολιτική, ενεργοποιείται το πρόγραμμα προσιτής κατοικίας σε ανενεργά στρατόπεδα και δημόσια ακίνητα, ενώ από το καλοκαίρι θα υποβάλλονται αιτήσεις για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (4,7 δισ. ευρώ για 2026-2032), που θα στηρίξει ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις στη πράσινη μετάβαση. Εξετάζεται επίσης η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, βιομηχανία και τουρισμό.

