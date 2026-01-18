Συνέδριο Νεολαίας ΙΜ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: Η Ορθοδοξία συναντάει τη νέα γενιά

Ποιος είπε ότι η Εκκλησία είναι θεσμός μόνο για τις μεγαλύτερες ηλικίες και δεν ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά; Το συνέδριο-θεσμός της Ιεράς Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, που θα διοργανωθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Αίγιο και αφορά τις προκλήσεις, τους στόχους και τα οράματα των νέων ανθρώπων, αποτελεί την καλύτερη απάντηση.

Το φετινό συνέδριο, το οποίο έχει ως θέμα «Οι Νέοι και η Δημιουργία: Ορθόδοξη Ευθύνη για το Περιβάλλον», θα συνδιοργανωθεί με τον Δήμο Αιγιαλείας και τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το διάστημα 23-25 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης».

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους εκπροσώπους της Εκκλησίας, της Παιδείας και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων καθώς και παρουσίαση νεανικών δημιουργιών στο πλαίσιο διαγωνισμού νεανικής δημιουργίας του συνεδρίου, στον οποίον συμμετείχαν δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κατηχητικά σχολεία και το ΕΚΑΜΕ/ΑμεΑ Αιγίου, με σκοπό να προσεγγίσουν, μέσα από δοκίμια, ποιήματα, διηγήματα, εικαστικά έργα και φωτογραφίες, το περιβαλλοντικό ήθος υπό το φως της Ορθοδοξίας.

Η παρουσία τριών γνωστών Μητροπολιτών, του Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιου, του Καρπενησίου Γεωργίου και βεβαίως του Πατρών Χρυσοστόμου, αποτυπώνει το υψηλό εκκλησιαστικό επίπεδο του συνεδρίου.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη φλόγα της νεολαίας αναμμένη και κοντά στην Ορθοδοξία και τον Χριστό» δήλωσε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, ο οποίος προσκάλεσε γονείς και εκπαιδευτικούς να στηρίξουν και φέτος την προσπάθεια: «Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη για όλους, ενώ ιδιαίτερα προσκαλούνται νέοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς να τιμήσουν διά της παρουσίας τους τις εργασίες και τις εκδηλώσεις μας».

Και κάποιες ακόμη λεπτομέρειες: Το προσεχές Σάββατο στις 17.15 στο Κινηματοθέατρο Αιγίου «Απόλλων», θα διοργανωθεί Καλλιτεχνική Εκδήλωση Νεολαίας στο πλαίσιο των συνεδρίου, με τίτλο: «Νέοι καί Δημιουργία ἐν χορῷ», με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων και χορευτικών τμημάτων.

Παράλληλα, το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Τεμένης Αιγιαλείας, εκεί όπου λέγεται ότι φιλοξενήθηκαν συναντήσεις της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.

* Το Συνέδριο θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό «Λύχνος», από το διαδικτυακό κανάλι «Aigialeia TV», από τον ραδιοσταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως και Καλαβρύτων στους 91,2 Μεγακύκλους των FM και διαδικτυακά από την ηλεκτρονική διεύθυνση: martyria.radio12345.com.

