Συνέδριο Νεολαίας ΙΜ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: Η Ορθοδοξία συναντάει τη νέα γενιά

Το φετινό συνέδριο, το οποίο έχει ως θέμα «Οι Νέοι και η Δημιουργία: Ορθόδοξη Ευθύνη για το Περιβάλλον», θα συνδιοργανωθεί με τον Δήμο Αιγιαλείας και τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το διάστημα 23-25 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης».

Συνέδριο Νεολαίας ΙΜ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: Η Ορθοδοξία συναντάει τη νέα γενιά
18 Ιαν. 2026 20:04
Pelop News

Ποιος είπε ότι η Εκκλησία είναι θεσμός μόνο για τις μεγαλύτερες ηλικίες και δεν ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά; Το συνέδριο-θεσμός της Ιεράς Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, που θα διοργανωθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Αίγιο και αφορά τις προκλήσεις, τους στόχους και τα οράματα των νέων ανθρώπων, αποτελεί την καλύτερη απάντηση.

Το φετινό συνέδριο, το οποίο έχει ως θέμα «Οι Νέοι και η Δημιουργία: Ορθόδοξη Ευθύνη για το Περιβάλλον», θα συνδιοργανωθεί με τον Δήμο Αιγιαλείας και τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το διάστημα 23-25 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης».
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους εκπροσώπους της Εκκλησίας, της Παιδείας και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων καθώς και παρουσίαση νεανικών δημιουργιών στο πλαίσιο διαγωνισμού νεανικής δημιουργίας του συνεδρίου, στον οποίον συμμετείχαν δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κατηχητικά σχολεία και το ΕΚΑΜΕ/ΑμεΑ Αιγίου, με σκοπό να προσεγγίσουν, μέσα από δοκίμια, ποιήματα, διηγήματα, εικαστικά έργα και φωτογραφίες, το περιβαλλοντικό ήθος υπό το φως της Ορθοδοξίας.

Η παρουσία τριών γνωστών Μητροπολιτών, του Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιου, του Καρπενησίου Γεωργίου και βεβαίως του Πατρών Χρυσοστόμου, αποτυπώνει το υψηλό εκκλησιαστικό επίπεδο του συνεδρίου.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη φλόγα της νεολαίας αναμμένη και κοντά στην Ορθοδοξία και τον Χριστό» δήλωσε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, ο οποίος προσκάλεσε γονείς και εκπαιδευτικούς να στηρίξουν και φέτος την προσπάθεια: «Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη για όλους, ενώ ιδιαίτερα προσκαλούνται νέοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς να τιμήσουν διά της παρουσίας τους τις εργασίες και τις εκδηλώσεις μας».

Και κάποιες ακόμη λεπτομέρειες: Το προσεχές Σάββατο στις 17.15 στο Κινηματοθέατρο Αιγίου «Απόλλων», θα διοργανωθεί Καλλιτεχνική Εκδήλωση Νεολαίας στο πλαίσιο των συνεδρίου, με τίτλο: «Νέοι καί Δημιουργία ἐν χορῷ», με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων και χορευτικών τμημάτων.
Παράλληλα, το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Τεμένης Αιγιαλείας, εκεί όπου λέγεται ότι φιλοξενήθηκαν συναντήσεις της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.

* Το Συνέδριο θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό «Λύχνος», από το διαδικτυακό κανάλι «Aigialeia TV», από τον ραδιοσταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως και Καλαβρύτων στους 91,2 Μεγακύκλους των FM και διαδικτυακά από την ηλεκτρονική διεύθυνση: martyria.radio12345.com.

* Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για όλους, ενώ ιδιαίτερα προσκαλούνται νέοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις – Βίαιη καταστολή και διεθνείς αντιδράσεις
20:04 Συνέδριο Νεολαίας ΙΜ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: Η Ορθοδοξία συναντάει τη νέα γενιά
19:55 ΗΠΑ για Γροιλανδία: «Προβάλλουμε δύναμη, ενώ η Ευρώπη αδυναμία »
19:54 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τον Πήγασο – Δηλώσεις
19:51 Η Παναχαϊκή έχασε στο Κορωπί – Δηλώσεις/βίντεο
19:46 Το Αθλόραμα διακρίσεις στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας
19:44 Πάτρα: Συνεχίζεται η λειτουργία του Υπνωτηρίου Αστέγων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
19:34 Australian Open: Την Τρίτη η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά
19:25 Κουνδουράκης στο pelop.gr : «Είναι τιμή μου που είμαι στον ΝΟΠ»
19:19 Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση
19:07 Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Τρίτης – Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά
19:04 Super League 2: Ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα – Στο +7 από τον Πανιώνιο
18:55 Γαλλία: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι στο Παρίσι, τουλάχιστον 19 τραυματίες
18:43 Πάτρα: Μπάχαλο με τις κλήσεις – «Μου λένε να αποδείξω ότι πλήρωσα»
18:37 Καφέζας: «Σημαντική νίκη, να χτίσουμε σερί»
18:35 Θρίλερ στον Ταΰγετο για οκτώ ορειβάτες: Τέσσερις οι τραυματίες, οι δύο μεταφέρονται με φορεία
18:31 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74: Ο Δικέφαλος έδειξε ανταγωνιστικότητα από το μέλλον αλλά ηττήθηκε
18:23 Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος δράστης
18:11 Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18:01 Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ