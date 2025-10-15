Συνέδριο RGC ΠΑΜΘ 2025: Στην Κομοτηνή στις 21 και 22 Οκτωβρίου, θεματικές και ομιλήτες

Η Κομοτηνή θα υποδεχθεί στις 21 και 22 Οκτωβρίου ένα διήμερο συνέδριο υψηλού επιπέδου που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, την ενέργεια, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή.

Το συνέδριο RGC ΠΑΜΘ 2025 διοργανώνεται από τις εφημερίδες «ΧΡΟΝΟΣ» και «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» με τη συμμετοχή δεκάδων υπουργών, βουλευτών, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και φορέων της αυτοδιοίκησης και της οικονομίας.

Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τσανάκλειο Μέγαρο και τη Λέσχη Κομοτηναίων, με ώρα έναρξης εγγραφών 10:30 π.μ.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου – Ημέρα Θεσμικού και Πολιτικού Διαλόγου

Η πρώτη ημέρα ξεκινά με χαιρετισμούς από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ Παντελεήμων, τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, τον Πρύτανη του ΔΠΘ, κ. Φώτιο Μάρη, και τον Δήμαρχο Κομοτηνής, κ Ιωάννη Γκαράνη, ενώ ο εκδότης της εφημερίδας «ΧΡΟΝΟΣ» Σταύρος Φανφάνης και ο εκδότης της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Θεόδωρος Λουλούδης θέτουν το πλαίσιο του διαλόγου.

Ακολουθεί fire chat με τον Αθανάσιο Κοντογεώργη, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, και παρουσίαση πρωτογενούς έρευνας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα θεματικές συνεδρίες, που φωτίζουν κάθε πτυχή της περιφερειακής ανάπτυξης:

• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην ΑΜΘ, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Επιμελητηρίων της Θράκης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

• Υποδομές που Μεταμορφώνουν την Περιφέρεια, με ομιλητές από το Υπερταμείο, το ΤΕΕ Θράκης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

• Η Εγνατία Οδός ως Γέφυρα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας, με συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ.

• Η Ροδόπη στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες.

• Η στρατηγική σημασία του Έβρου, για τον ρόλο του ως διαμετακομιστικού και ενεργειακού κόμβου.

• Fake News, Τεχνητή Νοημοσύνη και Τοπική Ανάπτυξη, με παρεμβάσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου και πανεπιστημιακών του ΔΠΘ.

• Η Ξάνθη ως ζωντανός αναπτυξιακός πόλος, με ομιλίες αυτοδιοικητικών και επιχειρηματιών.

Η πολιτική διάσταση ενισχύεται μέσα από σειρά Fire Chats με τους Σωκράτη Φάμελλο, Αλεξάνδρα Σδούκου, Στέφανο Κασσελάκη, Ιλχάν Αχμέτ και Ευριπίδη Στυλιανίδη, που θα τοποθετηθούν για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της περιφέρειας.

Το απογευματινό μέρος κορυφώνεται με δύο συνεδρίες-σταθμούς:

• “Διακυβέρνηση σε Μετάβαση”, όπου συμμετέχουν όλοι οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σε μια μοναδική συλλογική συζήτηση για τον ρόλο του θεσμού.

• “Περιφερειακά ΜΜΕ: Παλιά προβλήματα – νέες προκλήσεις”, με εκπροσώπους των ενώσεων Τύπου, ραδιοφώνου και τηλεόρασης, για την επόμενη μέρα της ενημέρωσης στην περιφέρεια.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου – Επιστήμη, Εκπαίδευση, Παραγωγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η δεύτερη ημέρα ξεκινά με το Δημογραφικό Ζήτημα, ένα από τα σημαντικότερα εθνικά θέματα, με τη συμμετοχή των καθηγητών Βύρωνα Κοτζαμάνη και Κωνσταντίνου Ζαφείρη, καθώς και του Ηλία Νικολαΐδη (διαΝΕΟσις).

Ακολουθεί η συνεδρία “Το αύριο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Θράκη”, όπου η διοίκηση και οι καθηγητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συζητούν τον ρόλο του ιδρύματος ως μοχλού ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνεδρία για την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότητας, της ένταξης και της διαπολιτισμικής κατανόησης.

Στη συνέχεια, οι συζητήσεις στρέφονται στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση:

• “Πρωτογενής Τομέας & Logistics”, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννη Ανδριανού, εκπροσώπων του ΣΕΒΕ και του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής.

• “Γυναίκες στην Οικονομία της Περιφέρειας”, μια θεματική αφιερωμένη στη δικτύωση, την εξωστρέφεια και την ενδυνάμωση των γυναικών στην επιχειρηματικότητα.

• “Μάρμαρο και Περιφερειακή Ανάπτυξη”, με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μαρμάρων και επιχειρήσεων του κλάδου.

• “ΑΜΘ: Σταυροδρόμι Επενδύσεων στον Τομέα της Ενέργειας”, με αναλύσεις για τον ρόλο της Θράκης στην ενεργειακή μετάβαση και τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής.

• “ΑΜΘ: Περιφέρεια που Επενδύει στην Ανάπτυξη και την Ευημερία των Πολιτών”, με παρεμβάσεις από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κωνσταντίνο Κατσαφάδο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ Δημήτρη Μαραβέλια.

• “ΑΜΘ: Ένας Αναδυόμενος Τουριστικός Προορισμός”, όπου η Πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά και εκπρόσωποι τουριστικών φορέων αναδεικνύουν τη σύνδεση του τουρισμού με την περιφερειακή οικονομία.

Το συνέδριο ολοκληρώνεται με την πανευρωπαϊκή θεματική “ΑΜΘ και Ευρώπη: Χτίζοντας Βιώσιμη Ανάπτυξη για την Επόμενη Δεκαετία”, όπου ευρωβουλευτές και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζουν τη σύνδεση της περιφέρειας με τις μεγάλες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Το Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό δημόσιου διαλόγου και σύγκλισης ιδεών, ενισχύοντας τη φωνή της Θράκης στον εθνικό και ευρωπαϊκό χάρτη.

Η Κομοτηνή υποδέχεται εκπροσώπους από κάθε πεδίο της κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας πως η ανάπτυξη της περιφέρειας είναι υπόθεση γνώσης, συνεργασίας και προοπτικής.

