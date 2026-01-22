Συνελήφη διακινητής ναρκωτικών στη Γαστούνη ΦΩΤΟ

Ενας άνδρας συνελήφθη χθες το μεσημέρι Τετάρτη 21/01/2026, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν τέσσερις ανισοβαρείς συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 1.155 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μια λειτουργική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

