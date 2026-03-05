Συνελήφθη 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται ότι έκλεψε συνομήλική του!

Στη Θεσσαλονίκη στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε 16χρονος, καθώς κατηγορείται για ληστεία και παραπέμπεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ως θύμα της ληστείας φέρεται να έπεσε συνομήλικη του 16χρονου, από την οποία άρπαξε, με τη χρήση βίας, το κινητό της τηλέφωνο και χρήματα.

Ο ανήλικος, προανακριτικά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Πήρε προθεσμία για αύριο (6/3/2026) και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

