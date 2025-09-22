Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος ενός 36χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που τα τέσσερα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών, έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο της περιοχής. Ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να τα παρενόχλησε και στη συνέχεια να τα ακολούθησε.

Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω απουσίας μαρτύρων, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του.

Ο 36χρονος φέρεται να υποστηρίζει πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό από γονείς των ανηλίκων

