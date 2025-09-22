Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να τα παρενόχλησε και στη συνέχεια να τα ακολούθησε.

Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
22 Σεπ. 2025 16:46
Pelop News

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος ενός 36χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που τα τέσσερα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών, έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο της περιοχής. Ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να τα παρενόχλησε και στη συνέχεια να τα ακολούθησε.

Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω απουσίας μαρτύρων, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του.

Ο 36χρονος φέρεται να υποστηρίζει πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις. Επίσης, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό από γονείς των ανηλίκων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:39 Έκανε εργασίες με τροχό, «έφα
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ